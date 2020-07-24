İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde T.Ş. ve N.B. isimli şahısları yakaladı. Yapılan aramada 5 çıkı halinde toplam 58,47 gram kannobinoid ve alüminyum folyo ele geçirildi., İki şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. N.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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