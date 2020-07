İTSO'dan "Esnafına sahip çık İnegöl” çağrısı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ekonominin can damarları olan esnafların, geçilen bu zor dönemde unutulmaması gerektiğini belirterek tüm ilçe halkını yerel esnaflardan alışveriş yapmaya davet etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, pandemi sürecinde büyük sıkıntılara göğüs geren esnafların ayakta kalabilmelerinin ülke ekonomisi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmalıyız"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sürecinde ekonomimizin tüm katmanlarında zorluklar görülürken esnaf ve sanatkârlarımız da bu etkilerden büyük ölçüde zarar gördüler. Geçmişten günümüze ekonominin can damarı olan esnaflarımızın hayatta kalabilmeleri, ülkemiz ekonomisi adına büyük önem taşımaktadır. Esnaflık yalnızca ekonomi demek değil, ahilik kültürünün getirdiği saygı, sevgi, hoşgörü, güler yüzlülük ve güven gibi kavramların da tabanını oluşturduğu ticaret anlayışıdır. Bu sebeple esnafımızın yanında olmalı, bu zor günlerinde onları yalnız bırakmamalıyız. Yerel esnaftan alışveriş yaparak ekonomiye can verebilir, milli ve yerli değerlerimize sahip çıkabiliriz. Tüm vatandaşlarımızı; paranın ülke ekonomisinde kalması için, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmak için, Türk Lirası’nın değerini korumak için esnafımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

