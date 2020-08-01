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'Kedi Oteli' bayramda tamamen doldu

DHA

'Kedi Oteli' bayramda tamamen doldu


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Kurban Bayramı´nda tatile giden kedi sahipleri, evcil hayvanlarını `Kedi Oteli´ne bıraktı. Bayramda yüzde 100 doluluk orasına ulaşan otelin sahibi Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu, "Sahipleri kedilerini 24 saat boyunca güvenlik kamerasından izleyebiliyor. Bayram günleri yerimiz kalmıyor" dedi.
Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu, 2005 yılında veteriner kliniği açtı. Belli bir müşteri potansiyeli yakalayan Kuruoğlu, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 2018 yılında Kedi Oteli'ni hayvan sahiplerinin hizmetine sundu. Otelde, kediler için 36 küçük, 16 büyük oda, köpekler için de 16 oda bulunuyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen hayvan sahipleri, kediler için günlük küçük odalara 50, büyük odalar için ise 75 lira karşılığında otelden faydalanabiliyor. Köpekler için oda fiyatları ise 100 ila 150 lira arasında değişiyor. Hayvanlarını otele bırakan sahipleri, odalarda bulunan güvenlik kameraları sayesinde, evcil hayvanlarını 24 saat izleyebiliyor.
'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK'
Sahipleri tarafından otele bırakılan kedi ve köpeklerin, ilk olarak genel sağlık kontrolünden geçtiğini söyleyen işletme sahibi Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu, "Bizler, bunun için 4 yıl boyunca hayal kurduk. 4 yıl içerisinde de böyle bir hal aldı. 2018 yılında ilk başlangıcımızı yaptık. Kedi oteli olarak şirket bünyemize böyle bir yer kazandırdık. Çok güzel tepkiler aldık. Kediler için güzel bir ortam olması, sahipleri tarafından güvenerek bırakabilecekleri, içleri rahat olarak kedilerini bırakıp tatile gidebilecekleri bir ortam oluşturduk" dedi.
'BAYRAM GÜNLERİ YERİMİZ KALMIYOR'
Kurban Bayramı dolayısıyla rezervasyonların tamamen dolu olduğunu belirten Kuruoğlu, "Sektörün yabancısı değildik. Bir müşteri potansiyelimiz vardı. Açtığımız ilk günden otelimiz tam kapasiteli çalışmaya başladı. Evde beslenen ufak ırk köpekler için de alt katımızı sadece köpeklere ayırdık. Onların konaklaması ve eğitimine yönelik hizmet sunmaya başladık. Üst katı da kedilere ayırdık. Normal günlerde de kedisini köpeğini getirenler var ama özellikle bayram zamanlarında hiç yerimiz kalmıyor. Bir hafta önceden müşterilerimiz rezervasyonla dolduruyor" ifadelerini kullandı.
KEDİLER OTELE YERLEŞMEDEN ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİYOR
Sağlık kontrolleri yapılmayan veya aşı karnelerinde eksik olan kedi veya köpeklerin otele kabul edilmediğini belirten Kuruoğlu şunları söyledi:
"Otele kabulümüzden önce polikliniğimize davet ediyoruz. Deri tüy bakımı ve genel sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olup olmadığına yönelik kontrollerimiz oluyor. Aynı zamanda aşı karneleri kontrol ediliyor. 3 aydan küçük aşıları tamamlanmış olma ihtimali olmayan hiçbir kedi köpek otelimize kabul edilmiyor. Aşı karnelerinde eksik olmamasıyla, 3 aylığı geçmiş olma şartıyla ve genel muayenelerinde de bir problem olmamak kaydıyla otelimize kabulleri gerçekleştiriliyor. Tüm odalarımızı kameralı hale getirdik. Müşterilerimiz telefonlarına kurduğumuz program sayesinde kedi ve köpeklerini 24 saat kameradan takip edebiliyorlar."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2020-08-01 09:53:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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