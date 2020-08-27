Bursalıları duygulandıran soru Bursa Büyükşehir Belediyesi 15 bin 55’in ne olduğunu sordu Bursalılar 15 bin 55’in 30 Ağustos Zaferi'ndeki şehitlerin sayısı olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı

Bursa'da vatandaşlara "15 bin 055 sayısı sizce ne ifade ediyor" sorusu soruldu. Birbirinden farklı cevaplar veren vatandaşlar, 15 bin 055 sayısının 26 Ağustos ile 30 Ağustos'ta yaşanan zaferde canını feda eden kahraman şehitlerin sayısı olduğunu öğrendiklerinde gözyaşlarını tutamadı

Büyükşehir Belediyesi, Bursalılara yönelttiği soru ile duygulandırdı. 15 bin 55 sayısı hakkında farklı düşüncelere sahip olan Bursalılar, sayının 4 gün süren Dumlupınar Zaferi'ndeki şehitlerin toplamı olduğunu duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir video paylaştı. Paylaşılan videoda hem izleyenler hem de kayıt altına alınan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bursa’nın çeşitli mekanlarında vatandaşlara yöneltilen ‘15 bin 55 sayısı size neyi ifade ediyor’ sorusuna verilen cevapların hiç biri doğru çıkmadı.

Bursa’nın farklı bölgelerindeki billboardlara da asılan bu sayıya birbirinden farklı cevaplar verildi. Kimi bir şehrin ilçe sayı, kimi doğalgaz metreküpü, kimi gündemdeki virüs ile alakalı olabileceğini, kimi ise hiçbir fikrinin olmadığını iletti. Soruyu yöneltenin 15 bin 55 sayısının 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta sona eren ve Türk Milleti'nin yeniden diriliş savaşı ve Türklerin Anadolu'yu ele geçirme savaşındaki şehitler olduğunu öğrenince vatandaşların yüzlerindeki ifade değişti.

Kimi inanmak istemedi kimi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bursalılar kendilerini topladıklarında ise "Onlar da, anne baba olacaklardı. Onların da hayali vardı. Onların bir ailesi annesi babası vardı. Bir de onların yaşadıkları. Allah onlardan razı olsun. Onlar şehit olduğu için biz rahat yaşıyoruz. Onların sayesinde dimdik ayakta duruyoruz" diye duygularını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Alinur Aktaş’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

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