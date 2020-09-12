Mermer mutfak tezgahını, otomobilin kapısını açık bırakarak taşıdı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, arka kapısı açık bırakılarak, mutfak tezgahı taşınan otomobil, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Geçen Salı günü, Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi Esenevler Kavşağı'nda görüntülenen

16 AFH 404 plakalı otomobilin arka sağ kapısı açık bırakılarak taşınan mermer mutfak tezgahı görenleri şaşkına çevirdi. Bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenen otomobili kullanan adı öğrenilemeyen sürücü, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yola devam ederken, arka koltukta oturan bir kişi ise mermer tezgahı yola düşmemesi için tuttu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-09-12 10:03:54



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