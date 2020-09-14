Bursaspor ara vermedi

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

TFF 1'inci Lig'e Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Bursaspor, ikinci hafta karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman pas press oyunlarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Adana Demirpor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-09-14 14:12:30



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