Bursaspor’da ilginç tablo!

Geçen yılın son maçında karşılaştığı Adana Demirspor ile bu sezon ilk hafta kozlarını paylaşan Bursaspor, genç ağırlık bir kadro ile mücadele etmesine rağmen daha iyi performans ortaya koydu.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor, sezonun ilk maçında Adana Demirspor’a 31 mağlup oldu. Geçen sezonun son maçında Adana ekibiyle PlayOff oynayan yeşilbeyazlı takım sahadan 41 yenik ayrılmış ve Süper Lig hayallerini bu sezona ertelemişti.

Bursaspor, PlayOff mücadelesi verdiği takımdan birçok futbolcuyla yollarını ayırırken, transfer yasağı sebebiyle de kadrosunu güçlendirememişti. Hiçbir yabancı futbolcusu olmayan ve genç ağırlıklı kadro ile dünkü maça çıkan yeşil beyazlı takımın, rakamsal anlamda daha iyi performans ortaya koyduğu gözleniyor.



Topla oynama

PlayOff maçı: yüzde 44

1. hafta maçı: yüzde 52



Toplam şut

PlayOff maçı: 12/7

1. hafta maçı: 14/4



Başarılı pas

PlayOff maçı: 234

1. hafta maçı: 348



Pas yüzdesi

PlayOff maçı: 76

1. hafta maçı: 79



Kornerler

PlayOff maçı: 6

1. hafta maçı: 8

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