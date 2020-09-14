Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şahintaş, Türkiye’nin sağlam temellere dayanan ekonomisiyle üretimde pandeminin oluşturduğu tahribatın izlerini silmeye başladığını söyledi.

Temmuz ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Şahintaş, aylık bazda yüzde 8,4 ve yıllık bazda ise yüzde 4,4 olarak açıklanan verilerin yeniden büyümeye işaret ettiğini belirtti. Aylık bazda tüm alt kalemlerin pozitif gerçekleştiğini ifade eden Şahintaş, “Hükümetimizin acil eylem planları ve ülkemizin güçlü geleceğine inanan yatırımcıları sayesinde artan üretim iştahı, pandeminin izlerini silmeye başladı. Küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, yılın üçüncü çeyreğinde büyüme oranlarımızın yeniden artış ivmesi kazanacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşlarına cevap

Türkiye’nin yıllık sanayi üretimi rakamlarıyla İrlanda, Norveç ve Çin’in ardından dördüncü sıraya, aylık üretim rakamıyla da Portekiz ve İspanya’nın ardından üçüncü sıraya yerleştiğine dikkat çeken TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Şahintaş, “Ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat performansına katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. İş dünyamızın motivasyonunu artıran ve hepimiz için moral kaynağı olan bu üretim atağı, aynı zamanda ülkemizin notunu ekonomik gerekçelerin uzağında bir değerlendirmeyle düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına da cevap niteliği taşıyor. Türkiyemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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