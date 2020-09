Karacabey'de altyapı atağı

Karacabey’de bu yılı ‘altyapı dönemi’ olarak ilan eden ve kentin dört bir yanında altyapının sil baştan değiştirilmesi adına çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Ali Özkan, UEDAŞ iş birliğinde havai elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özkan, çalışmalar tamamlandığında Karacabey’in hem görsel hem can güvenliği hem de elektrik kesintilerinin minimum seviyeye inmesi açısından çok iyi bir noktaya ulaşacağını kaydetti.

Başarılı ilerliyor

Kent genelinde, 2 yıla yakın bir süredir bu çalışmaların yapıldığını ve yaklaşık yüzde 60 oranında başarıyla tamamlandığını kaydeden Başkan Ali Özkan, “UEDAŞ iş birliğinde, Karacabey’imizde elektrik hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan son çalışmalar neticesinde bu yıl gerçekleşen elektrik kesintilerinin çok az olması, buradaki başarı oranın da önemli bir göstergesi. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında, Karacabey her yönüyle örnek bir kent haline gelecek” dedi.

Önümüzdeki 50 yıla hitap edecek

Karacabey’de, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 226 km’lik içme suyu hattının yenilenmesini sağlayacak içme suyu şebekesi çalışmalarının da bir yandan sürdüğünü belirten Başkan Ali Özkan, tüm bu çalışmalar tamamlandığında Karacabey’de artık altyapı meselesinin gündemden çıkacağını ve kentin 50 yılına hitap edecek, modern bir altyapıya kavuşacağını söyledi. Başkan Özkan, çalışmalarda emeği geçen UEDAŞ yetkililerine ve müteahhit firma çalışanlarına kolaylıklar diledi.

