Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İ.Y., E.İ., N.T., V.Ç. ve A.K.´yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, çarşamba günü şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 bin 200 uyuşturucu hap, 170 gram toz esrar, 60 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, `uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapmak´ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-09-25 12:36:12
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