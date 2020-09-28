Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere armağan

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, birinci sınıf öğrencilerine su matarası hediye etti.

Her eğitimöğretim yılının başlangıcında okula yeni başlayan öğrencilere küçük armağanlar veren Nilüfer Belediyesi, bu yıl da çocukları unutmadı.

Seyreltilmiş eğitim modeliyle ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, okula başlama heyecanı yaşayan çocuklara su matarası hediye etti.

Balat Şehit Sıtkı Şen İlkokulu’na giderek Okul Müdürü Aydın Tunç ile birlikte çocukları ziyaret eden Başkan Erdem, yeni eğitimöğretim yılında başarılar dileklerinde bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Erdem, yeni eğitimöğretim yılında başarılar dilerken, çocuklara pandemi döneminde alınması gereken önlemler hakkında tavsiyelerde bulundu.

Pandemi sürecinin bir an önce atlatılıp okulların normal eğitime başlamasını gönülden istediklerini ifade eden Turgay Erdem, “Umarım bu süreç kısa zamanda geçer ve okullarımız cıvıl cıvıl eski günlerine döner. Öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı başarılı bir yıl diliyorum. Okullarda öğrencilerin en çok kullandıkları eşyalardan biri de su matarası. Bu süreçte hijyen önemli. Biz de çocuklarımıza hatıra olarak birer su matarası armağan ettik” dedi.

İlçedeki tüm devlet okullarında birinci sınıf öğrencilerine Nilüfer Belediyesi tarafından toplam 6 bin adet su matarası dağıtılacak.

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