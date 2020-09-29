Bursa'da selefî operasyonu: 7 gözaltı

Bursa'da DEAŞ terör örgütü için eleman temin eden 7 kişi gözaltına alındı. Şahısların, piknik adı altında düzenledikleri etkinliklerle arazide eğitim yaptıkları tespit edildi. Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik istihbarî çalışmalar yaptı.

Ekipler, Deydinler Mahallesi'nde ikamet eden 7 Türk vatandaşının, terör örgütüne eleman temini, propaganda faaliyetleri ile okul çağında bulunan çocuklar ile mahallede yaşayan vatandaşlara selefî görüşlerini benimsetmeye çalıştıkları, evlerinde örgütsel toplantı yaptıkları, piknik adı altında arazide eğitim yaptıkları belirlendi. Adlî makamlardan alınan kararla şafak vakti jandarma özel harekat timleri desteğiyle yapılan operasyonda şüpheliler ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerin yaptığı operasyonda çok sayıda örgütsel materyal ile dijital malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli, bugün geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

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