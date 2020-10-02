Bursa’da çatı yangını

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu Yenidoğan Mahallesi’nde bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çıkan dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, yangın vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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