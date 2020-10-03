Çobanların gecenin karanlığında dağda zorlu mücadelesi Gecenin karanlığında yüzlerce koyunu böyle güdüyorlar

Bursa'da çobanlar dağlarda yüzlerce koyunu gecenin karanlığında güderek zorlu bir hayat sürüyor.

Keles ilçesinin yeşil yaylarına koyunlarını çıkartan çobanlar koyunlarını zor şartlar altında güdüyor. Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte yaylalarda son günlerini yaşayan çobanlar yaylara kar düşmesine sayılı günler kala koyunları yayladaki otlardan "daha fazla istifade etsin" diye gecede yaylıma çıkartıyor.

Gecenin karanlığında binlerce rakım yükseklikte her türlü zorluğa rağmen hayvanlarını güden çobanlar bir yandan soğuk havayla da mücadele ediyor. Çobanlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Gece otlayan hayvanlarını ise yanlarında getirdikleri fenerle kontrol ediyorlar. Keles yaylarında hayvanları otlatan Recep Berat ve oğlu Abdullah Berat, bin bir emekle yetiştirdikleri hayvanlarına gözü gibi bakıyor.

Çocukluğundan itibaren çobanlık yaptığını ifade eden Recep Berat, "Kış yaklaştı biz de yaylalarda son günlerimizi yaşıyoruz. Kar düşmeden hayvanlarımızı ne kadar otlatabilirsek o kadar sağlıklı olur. Bu sebeple gece de hayvanlarımızı otlatıyoruz. Gece hayvan otlatmak zor ama biz alıştık. Burada ateş yakarak ısınıyoruz. Hayvanları doyana kadar otlatıp sonra ahıla sokuyoruz" dedi.

Babasına koyun otlatmada yardım eden Abdullah Berat (12) "Ben 7 yaşından itibaren koyun otlatmada babama yardım ediyorum. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Geceleyin de koyun otlatıyoruz. Gece koyun otlatmak zor iş. Koyunları elimizdeki feneri tutarak kontrol ediyoruz. Üşüdüğümüz için ateş yakarak ısınıyoruz" şeklinde konuştu.

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