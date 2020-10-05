Mustafakemalpaşa’da yılların hasreti bitiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin ikinci etap inşaatı için müteahhit firmaya yer teslimi yaptı. Kısa sürede inşaatın yeniden başlayacağı tesisler, ilçenin sanat, spor ve kültürel hayatına renk katacak.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan, ancak hiç kullanılmadan çürümeye terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanat ve sportif aktivitelerin merkezi hâline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları başlıyor. İlçe girişindeki Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için 2016 yılında devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti. Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcanan projenin kaba inşaatları tamamlanmıştı. İlçe halkının yıllardır özlemle beklediği tesislerin ikinci etap ihalesini yapan Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalayıp, yer teslimi yaptı.

İnşaat başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce yerinde incelediği tesislerin bir önce tamamlanması için çalışmaları hızlandıracakları yönünde ilçe sâkinlerine söz vermişti. Nüfusu 100 bini aşan altı ilçeden biri olan Mustafakemalpaşa’nın sahip olduğu genç nüfusu ile birlikte böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu diye getiren Başkan Aktaş, “Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcandı. Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin bir ân önce tamamlanması için süreci hızlandıracağımızı söylemiştik. İkinci etap ihâlemizi yaptık ve ardından kazanan firma ile sözleşme imzalayıp, yer teslimini gerçekleştirdik. Kısa zaman içinde burada yeniden çalışma başlayacak. Kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz bu güzel mekânda, kültürel faaliyetler yapacakları gibi sinema salonu, toplantı ve konferans salonları ile ciddi organizasyonlara imza atılabilir. Öncelikli hedefimiz bunu gerçekleştirmek. İlçe için çok önemli bir proje. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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