Maskeli 'Fındık' ilgi odağı oldu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yaşayan Murat Zoraslan (49), 'Fındık' ismini verdiği köpeğini maskesiz dışarı çıkarmıyor. Vatandaşların da ilgisini çeken maskeli köpek için Zoraslan, insanların maske takmadığını ancak köpeğinin bu duruma alıştığını kaydetti.

İnegöl ilçesine bağlı, kırsal Edebey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Zoraslan, 2 yıl önce oğlu için köpek aldı. Geçen sürede köpek ile arasında bağ oluşan ve köpeğe 'Fındık' ismini veren Zoraslan, gittiği her yere Fındık'ı da götürmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralının gelmesiyle birlikte, kendisinin yanı sıra köpeğine de maske takan Zoraslan, köpeğini de bu duruma alıştırdı. Diğer hayvanlara kıyasla maskeyi yüzünden çıkarmayan Fındık, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu. Traktörün üzerinde sahibi ile yolculuk yapan Fındık'ı gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

'İNSANLAR MASKE TAKMIYOR O TAKIYOR'

Oğlunun karne hediyesinde köpek istediğini ve 2 sene önce 'Fındık' ismini verdikleri köpeği aldıklarını belirten Zoraslan, "Besledim, büyüttüm. Peşimden ayrılmamaya başladı. Hastaneye, camiye, kahveye gidiyorum, o da benimle beraber geliyor. 24 saat yanımda. Benim bir arkadaşım. Bana çok sadık. Maske takmaya başladık, hiç çıkarmadı. Hayvanlardan virüs bulaşmasın diye maske takıyorum. Traktöre bindiğinde maskesini takıyorum, iyice alıştı, hiç çıkarmıyor. İnsanların bazıları maske kullanmıyor ama benim köpeğim takıyor. Alışkanlık edindi. Mutlu oluyorum. 2 yıldır benim yanımda. Hayvanlara işkence, zulüm yapanları görüyoruz. Köpeğime 10 bin TL para verdiler, satmadım. Değeri parayla biçilmez" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-06 10:00:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.