Elif Güreşçi’den müzik ziyafeti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü İcrâ Heyeti Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda muhteşem bir konser verdi.

Pandemi nedeniyle bütün tedbirlerin alındığı konserin birinci bölümünde, duayen bestekârlar Sâdi Işılay ve Sâdi Hoşses’in eserleri Şef Fahri Dibekoğlu yönetimindeki Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları tarafından yorumlandı. Oğuz İmrak, Ayşegül Yüzgeç, Bahar Güldüren, Noyan Bükülen, Salih Taşkın, Ümit Tok, Nezihe Boztepe ve İlker Cansevdi de seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı.

İkinci bölümde ise tüm Türkiye tarafından sevilen ve beğenilen sanatçı Elif Güreşçi, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Bursalı sanatseverlere mükemmel bir müzik ziyafeti verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik'in de katıldığı gecede konuk sanatçı Elif Güreşçi adına dikilmiş olan fidan belgesini Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik takdim etti.

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