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BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez uyardı: “Çok ucuz satılan yemek tehlikelidir”

İHA

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez uyardı: “Çok ucuz satılan yemek tehlikelidir”

Covid19 salgını ile hijyen ve sanitasyonun öneminin herkes tarafından daha iyi anlaşıldığını söyleyen Bursa Yemek Sanayicileri Deneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, binlerce kişiye aynı anda sağlıklı yemek üretebilmenin yolunun, doğru üretim şartlarını sağlamaktan geçtiğini söyledi.
Dönmez, BUYSAD üyesi firmaların yemek üretimi ve dağıtımının her aşamasında titiz davranıp asla kaliteden taviz vermediklerine vurgu yaparak, merdiven altı işletmelerden alışveriş yapılmasının risklerine dikkat çekti. İşletme sahiplerine seslen Coşkun Dönmez, “Çok ucuza satılan yemekler sağlık açısından önemli riskleri var” dedi.
Gıda üretmenin sorumluluk gerektirdiğini söyleyen Coşkun Dönmez, hazır yemek imâlatı yapılan tesislerin uluslararası hijyen sertifikalarına sahip olması ve ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak haberli ve habersiz şekilde sürekli denetlenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Dönmez, hazır yemek firmalarının mutfaklarında genel hijyen kurallarına uyulmasının haricinde tencere, tava, kepçe gibi araçların üretildiği malzemelerin, gıda ham maddelerini saklama şartlarının, ham madde tedarik zincirindeki aşamaların sürekli kontrol edilmesi, bunlara ilâve olarak, firmalarda çalışan bütün personelin sağlık kontrollerinin sık ve sürekli yapılması gerektiğini belirtti.
Fabrikadan sofraya hijyen ve sanitasyon
BUYSAD üyesi işletmelerin tamamında uluslararası standartlarda üretim yapıldığını vurgulayan Coşkun Dönmez, bilhassa salgın hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde, gıda üretimi yapılan işletmelerdeki bu kurallarına uyulmasının her zamankinden daha önemli hâle geldiğine dikkat çekti. Hazır yemek sektöründe, fabrikan sofraya kadar her aşamasında hijyen ve sanitasyon koşullarına uymak gerektiğini ifade eden Coşkun Dönmez, “BUYSAD üyeleri, yemek üretimi ve dağıtımının her aşamasında titiz davranıp aslâ kaliteden taviz vermiyor. Yemek üreten işletmelerde ulusal ve uluslararası sertifikaların alınmış olması gereklidir. Piyasada çok ucuz yemek satan firmalarda hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmadığını unutmayalım” dedi.
“Sektörümüz ayakta kalmak zorunda”
Coşkun Dönmez, halen etkisini sürdüren Covid19 salgınının ekonomik etkilerinin daha kolay atlatılabilmesi için bütün sektörlerin birbirleri ile dayanışma içinde olması gerektiğini de söyledi. Sektörlerin bir zincirin halkaları olduğunu belirten BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, biri olmadan diğerinin olamayacağını ve hiçbir sektörün tek başına ayakta kalamayacağını kaydetti. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, “Bu süreçte hijyen ve sanitasyonun önemi daha iyi anlaşıldı. Ama her şeyin bedeli var. Yeni kurallarla birlikte artan maliyetler ortadayken çok düşük fiyat veren işletmelerden yemek almak büyük risktir. Diğer yandan merdiven altı işletmeleri örnek göstererek, işini hakkıyla yapan firmaların fiyatını ucuzlatmaya yeltenmek ise yemek sektörünü zarar ettirir ve bu sürdürülebilir bir durum değildir. İşini gerektiği gibi yapan catering firmaları bir süredir yeni yatırım yapamaz hale geldi ve kalifiye eleman çalıştırmakta zorlanıyor. Bu yüzden karşılıklı anlayış ile hareket etmek gerekiyor” diye konuştu.
Denetimler artmalı
Devletin yemek sektöründeki denetimlerini sıklaştırması gerektiğini de ifade eden Coşkun Dönmez, üretim ve dağıtım aşamasında hijyen ve sanitasyon şartlarına uymayan, belgeleri eksik olan, vergi ödemeyen işletmelere ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kurumlarının bu konuda sık ve titiz denetimler yapmasını istediklerini de kaydeden Dönmez, “BUYSAD olarak bu denetimler sırasında ilgili kurumlara her türlü desteğe hazır olduğumuzu da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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