Kızılay bağışçılarından eğitime destek

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinde aksaklık yaşamamaları için başlatılan “Her Ev Bir Okuldur Eğitime Destek Kampanyası”na büyük destek veren firmanın yetkililerine teşekkür belgesi takdim etti.

Yapıloji Isıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler’e vekâleten Ersin Kantar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fethi Resuloğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Çakır’ın iştirâkiyle gerçekleşen ziyarette konuşan Kantar, yardım çalışmalarına destek veren farklı illerden firma temsilcileri ve iş birliği içinde bulundukları firma ve kurumlara teşekkür etti. Kuruluşundan bu yana yardım çalışmaları ile dünyaya örnek bir kurum olan Türk Kızılay’ın çalışmalarına her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirten Ersin Kantar, iyiliğin gücünü yaşatmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise 152 yıllık geçmişi ve dünyanın birçok bölgesine ulaşan merhamet eli ile Türk Kızılay’ın dünyanın iyilik elçisi olduğunu söyledi. Türk Kızılay’ın iyilik hareketine destek veren herkese teşekkür eden Davut Gürkan, “Bağışçılarımız ile ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü en doğru şekilde kurarak yüzleri güldürmeye çalışıyoruz. Bu yolda bizlere destek veren çok sayıda bağışçı ve gönüllümüz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk Kızılay bu iyilik sayesinde yalnızca ülkemizde değil bütün dünyada umut olmaya devam ediyor” dedi.

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