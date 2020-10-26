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Hurdacı buldu, incelemeye alındı; Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor

DHA

Hurdacı buldu, incelemeye alındı; Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor


İlkay ALTAY/ İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde hurdacı tarafından antikacıya verilen çanın, Ayasofya Kilisesi´ne ait 2 bin yıllık olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Tarihi çan, incelenmek üzere İznik Müze Müdürlüğü ekiplerince alındı.
UNESCO´nun geçici miras listesinde bulunan İznik´te bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan´a getirdi. Çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerindeki desenleri araştırınca şaşkınlık yaşadı. Çanın üzerinde ´Hagia Ayasofya´ yazısını gören Turan, çanın 2 bin yıl önce Ayasofya Kİlisesi´ne ait olduğu ihtimali üzerinde durdu. Turan, durumu İznik Müze Müdürlüğü´ne bildirdi. Üzerindeki resmin `Nikaia´ olduğu tahmin edilen çan, incelenmek üzere ekiplerce antikacıdan alındı.
Makedonya Kralı Büyük İskender´in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301´de General Antigonius´u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, eşi Nikaia´nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.
'MÜZEYE TESLİM ETMEYİ UYGUN BULDUM'
Eseri bir hurdacının kendisine verdiğini ifade eden antikacı Hakan Turan, kararmış şekilde olan çanı zımpara ile temizlediğinde şok yaşadığını söyledi. Turan, "İznik´te antika işi ile uğraşıyorum. Geçtiğimiz günlerde hurdacıdan malzemeler geldi. İçlerinden bu çan dikkatimi çekti. Küçük bir ince temizlikten sonra üzerindeki yazıları fark ettim. Üzerinde Hagia Ayasofya ve bununla birlikte tarihler haç işareti vardı. Hatta Nikaia´nın resmi mevcut. Bu eserin müzeye gitmesi gerektiğini düşündüm. Tarihi eserlerin korunmasında oldukça hassas olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden müzeye teslim ettim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İlkay ALTAY
2020-10-26 09:39:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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