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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir’den coşkulu Cumhuriyet kutlaması

İHA

Bursa Büyükşehir’den coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yılını, birbirinden farklı etkinliklerle coşku içinde kutlayacak. Bursalıları Cumhuriyet coşkusuna ortak olmaya davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yılı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programı kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 97’nci kuruluş yılına özel hazırlanan program kapsamında 2631 Ekim tarihlerinde; UNESCO alanında ‘Cumhuriyet’e nasıl kavuştuk’ temalı görsellerden oluşan Cumhuriyet sergisi olacak. 20 31 Ekim tarihlerinde Fevzi Çakmak Caddesi açık hava sergi alanında Bursa’da eski Cumhuriyet Bayramları fotoğraf sergisi olacak. 27 Ekim Salı günü saat 20:00’de Tayyare Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği Bölümü Cumhuriyet Bayramı’na özel konser verecek. 28 Ekim Çarşamba günü saat 16:30’da Kültür Akademisi Bahçesi’nde (eski bıçak müzesi) şehit yakınları ve gazilere özel ‘Çanakkale’den Cumhuriyet’e’ Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri düzenlenecek. 2829 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı temalı giydirilmiş üstü açık otobüs ile bando takımı eşliğinde şehir turu yapılacak. 29 Ekim günü UNESCO alanı tarihi bina önü’nde; saat 16:30’da bando konseri, saat 17:00’de bayraklı drone gösterisi, aynı saatte tarihi bina önü İnönü cad. Uluyol Kent Meydanı Şehreküstü Altıparmak Çekirge Kükürtlü Caddesi ve Merinos güzergahında motorlu şehir korteji gerçekleştirilecek. 29 Ekim akşamı saat 20:00’de Yunuseli havaalanında açık hava araç sineması ‘Veda’ filmi Cumhuriyet Bayramı özel gösterimi yapılacak.
“Birlikte Cumhuriyet’iz, 81 İl Türkiye’yiz”
Cumhuriyet coşkusunun bütün Bursa’yı sarması için renkli bir program hazırladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı özel klibimiz sosyal medya üzerinden yayınlanacak. Bunların yanında çok dikkat çekeceğine inandığım özel bir etkinliğimizi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştireceğiz. “Birlikte Cumhuriyetiz, 81 İl Türkiye’yiz” adlı bu etkinliğimizde Türkiye konulu bir puzzle çalışması yapılacak. Ayrıca tüm personelimizin Cumhuriyet Bayramı’na özel giysisi ile katılacağı bir organizasyonla önemli bir farkındalık oluşturacağız” dedi.
Yeniden dirilişin sembolü
Cumhuriyet’in ilanının 1925 yılından bu yana bayram olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi; Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Milli bir devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti; her alanda büyük bir değişim ve atılımın somut ifadesidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 97 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık devlet geleneğimizin son fidanı olarak doğmuş, ulu bir çınar olma yolunda büyümeye, gelişmeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1923’te Türkiye Cumhuriyetinin kurarken bir hedefleri vardı: Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak. Ülkemizin bu hedefe ulaşmasının önüne zaman içinde birçok engel çıkarılsa da, Türkiye Cumhuriyeti, köklerine daha sıkı sarılarak, geleceğini inşa etmeye devam etmektedir. Pandemi sürecindeyiz, her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Dikkat ederek tüm Bursalı hemşehrilerimizi Cumhuriyet Bayramı coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet minnetle yâd ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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