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İnegöl Belediyespor - Tokat Belediye Plevne: 3-1

DHA

İnegöl Belediyespor - Tokat Belediye Plevne: 3-1


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 7. Hafta mücadelesinde İnegöl Spor Salonunda ağırladığı Tokat Belediye Plevne´yi 3-1 mağlup etti.
SALON: İnegöl 
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serap Kuka
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Ahmet Can Büyükgöz, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Arslan,  Ali Berkay Dağlar, Ahmet Emre Çetinkaya) 
TOKAT BELEDİYE PLEVNE: West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano, Abdullah Cam, Furkan Aydın, (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)
SETLER: 25-19, 22-25, 25-20, 25-23
SÜRE: 115 dakika (29, 29, 25, 32)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-11 19:03:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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