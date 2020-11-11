İnegöl Belediyespor - Tokat Belediye Plevne: 3-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 7. Hafta mücadelesinde İnegöl Spor Salonunda ağırladığı Tokat Belediye Plevne´yi 3-1 mağlup etti.
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serap Kuka
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Ahmet Can Büyükgöz, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Arslan, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Emre Çetinkaya)
TOKAT BELEDİYE PLEVNE: West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano, Abdullah Cam, Furkan Aydın, (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)
SETLER: 25-19, 22-25, 25-20, 25-23
SÜRE: 115 dakika (29, 29, 25, 32)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-11 19:03:04
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