İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor´u 3-0 mağlup etti.SALON: İnegöl
HAKEMLER: İbrahim Ünal, İlknur Çakar
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Todor, (Caner Dengin )
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Ahmet Umur Şahin, Serhat Coşkun, Emre Berat Fırat, Baturay Serciler ( Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Fırat Erden Çevikel)
SETLER: 25-21, 25-20, 25-22
SÜRE: 78 dakika (29, 23, 26 )DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-23 19:21:11
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