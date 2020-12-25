İnegölspor Teknik Direktörü Özgür Şahin koronavirüse yakalandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Özgür Şahin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Şahin´in yerine yarın oynanacak olan Şanlıurfa maçında kaleci antrenörü Celalettin Barut görev yapacak.

Şahin'in koronavirüse yakalandığını babası Ekrem Şahin, konuyu sosyal medya hesabında duyurarak şunları söyledi; "Oğlum Özgür Şahin koronavirüse yakalandı, evde tedavi görüyor. İyi dileklerinize ihtiyacımız var."DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-25 21:00:24



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