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Aymnet ürünleri, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında hücre canlılığını arttırıyor

İHA

Aymnet ürünleri, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında hücre canlılığını arttırıyor

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bitkisel ve doğal ürünleriyle sektöründe çığır açan Aymnet, vitamin grubunda hücre canlılığını yüzde 80 ile yüzde 220 arasında arttırdığını bilimsel olarak ispatladı.
Türkiye’nin yerli ve millî üretim seferberliğine bir katkı da Bursa’daki sağlıklı hayat ürünleri alanında bir network firmasından geldi. Zorlu korona virüs günlerinde önüne gelen herkesin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına sözlü vaatlerde bulunarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünü pazarladığı şu günlerde ürünlerini güvenilir kılmak ve performansını ortaya koyarak 200 milyar dolarlık sektörde adını duyurmak isteyen Türk şirketi Aymnet’in ürünlerinin başarı hikayesi dikkat çekiyor. Sektörde, gıda takviyesi ürünlerini toksikoloji testine sokan Aymnet’in ürünleri testten başarılı bir şekilde geçti.
Vitamin grubunda hücre canlılığını yüzde 80 ile yüzde 220 arasında arttırdıklarını ve bunun olarak ispatlandığını belirten Aymnet Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, “Bununla kalmayan Aymnet, bilim adamlarıyla ortak ürünlerinin toksikoloji testleri üzerine bir araştırma makalesi hazırlayarak Türkiye’de ilk defa bir uluslararası hakemli bilimsel bir dergide literatüre girdi. Bu başarıyı yakalayan sektörde ilk Türk şirketi olmanın gururuyla, büyük hedeflerimize sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Buna ek olarak, sahada etkili gördüğümüz bazı ürünlerimizi ise sektörde Türkiye’de ilk kez mikrobiyolojik ve preklinik test ve araştırmalara tabi tuttuk. Örneğin zerdeçal’ın etken maddesi olan curcuma isimli ürünümüz bağışıklık sistemini oldukça kuvvetlendirdiği ve böylelikle kanserle savaşta önemli bir koruyucu gıda takviyesi olduğunu preklinik testlerce ispatladı. Üstelik bu güvenilir ürünlerimizi insanların hevesle aldığı birçok yabancı menşeili benzer ürünlerden daha ucuza sadece Türk halkının kolay erişimi için sunduk. Propolis etken maddeli diş macunumuz preklinik testlerde antiboyotiğe yakın bir etki gösterdiğini, bilim adamlarının özellikle ağız içi iltihaplanma ve yara, diş eti iltihaplanması gibi durumlarda etkin bir üründür. Ayrıca, herkes tarafından ölümsüzlük mantarı olarak bilinen reishi mantarı isimli ürünümüz preklinik test sonuçlarına göre özellikle meme kanserine karşı oldukça etkili olduğunu ve yine bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ispatlamıştır” dedi.
Hammaddeleri Türkiye’de üretmeye özen gösterdiklerini belirten Sağlam, “Türkiye’de bulamadığımız takdirde kendi gıda ve ziraat mühendislerimiz kontrolünde satın alımları gerçekleştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki sektörümüzde hammadde orijinalliği konusunda çok sahtekarlıklar yapılıyor. Hatta bu sebeple üniversitelerle ile ithal edilen hammaddelerin ülkemizde üretilmesi ve ekonomiye kazandırılması için bilimsel çalıştaylara sponsor olup, Türkiye’de üretim yapanlara alım garantisi vererek bölgesel kalkınmaya destek veriyoruz. Nitekim bu gayretler kendisini 2019 Diamonds Of Turkey ödül töreniyle Yılın En Başarılı Bitkisel İçerikli Ürün Markası Ödülünü ile taçlandırmıştır. Yeni ürün geliştirme çalışmalarımıza ise arge birimimizin bulunduğu Düzce Teknopark’ta devam etmekteyiz. Bu çalışmalar ilgili kamu kurumları ve akademisyenler tarafından desteklenen ulusal projelerle devam etmektedir. Amacımız sektörde bu tarz bilimsel ilkelere dayalı şeffaf ve test edilebilir ürünlerin halkımızla buluşmasıdır. Bunun için sesimizin duyulması bir şirket hedefinden ziyade sosyal sorumluluk olarak görmekteyiz” şeklinde konuştu.
Milyonlarca dolarlık cirolar üreten yabancı menşe’li şirketler ve onlara bayilik yapan milyonlarca Türk vatandaşının olduğunu belirten İlhan Sağlam, “Aslında sektör tam olarak anlaşılmamış ve bu anlaşılmazlığı yabancı markaların büyük tanıtım giderleri ve pazara ilk giren olma avantajıyla ele geçirdiği gerçeği ortadadır. Network aslında bir pazarlama metodudur. Network marketing Türkçeye ağ pazarlama olarak çevrilse de doğrudan pazarlamadan doğduğu için bir çok yerde doğrudan pazarlama olarak da anılmaktadır. Bu pazarlama metodu, temelde “ürün satın almaya karar verirken en çok kararını etrafında güvendiğin insanlar/deneyimler belirler” ilkesine dayanır. Bu noktada, değişen dünyada kitlesel, merkezi iletişim ve satış yollarının yerini birebir, kişiselleştirilmiş iletişim ve satış yollarına bırakması kilit bir noktadır. Ancak bu noktada, bu yapının zaman içerisinde art niyetli insanlar tarafından kullanılması, insanların emeksiz kısa yoldan zengin olma arzusu kullanılmış ve sektör lekelenmiştir. Biz bu noktada sektörde doğru işi, doğru ürünlerle yaparak rol model olma ve sektörde aslan payının bir Türk şirketi tarafından alınması hedefi ile yola çıktık. Çünkü bu işi doğru yapan birileri çıkmazsa, insanların gerçekten güvenle iyi gelir elde edebilecekleri bir limanlarının olmayacağı kanaatine vardık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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