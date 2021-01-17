Sosyal proje çığ gibi büyüdü çocukların yüzleri güldü

Bursalı gazeteci Kübra Ulutaş’ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile temin edilen kışlık kıyafetler, Doğu Anadolu’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukların yüzünü güldürdü.

Uzun yıllardır Bursa’da gazetecilik yapan Kübra Ulutaş’ın duyarlı davranışı sonrası başlattığı sosyal sorumluluk projesi, Doğu Anadolu’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına umut oldu. Projeye kendi imkanlarıyla başlayan gazeteci, Doğu’da görev yapan bazı öğretmenler aracılığı ile defter, kalem, kitap ve kırtasiye malzemeleri alarak yine öğretmenlerin belirlediği ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.

Daha sonra projenin genişlemesiyle birlikte Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Bursalı bazı iş adamlarının da katkılarıyla kışlık kıyafetler temin edildi. Yine öğretmenlerin tespit ettikleri ve gerçek ihtiyaç sahibi olan çocuklara gönderilen kıyafetler bugün çocuklara teslim edildi. Bir gazetecinin başlattığı ve siyasi isimler ile iş adamlarının da ortak olduğu sosyal projede, Doğu’ya gönderilen mont, bot, ayakkabı ve kışlık kıyafetlerini öğretmenlerinden teslim alan çocukların yüzlerinde tebessüm oluştu.

Aldıkları hediyelerle fotoğraflar çektiren çocuklar, fotoğraflarının yardımseverlere ulaştırılmasını istedi ve adını dahi bilmedikleri yardımseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.