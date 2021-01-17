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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal proje çığ gibi büyüdü çocukların yüzleri güldü

İHA

Sosyal proje çığ gibi büyüdü çocukların yüzleri güldü

Bursalı gazeteci Kübra Ulutaş’ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile temin edilen kışlık kıyafetler, Doğu Anadolu’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukların yüzünü güldürdü.
Uzun yıllardır Bursa’da gazetecilik yapan Kübra Ulutaş’ın duyarlı davranışı sonrası başlattığı sosyal sorumluluk projesi, Doğu Anadolu’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına umut oldu. Projeye kendi imkanlarıyla başlayan gazeteci, Doğu’da görev yapan bazı öğretmenler aracılığı ile defter, kalem, kitap ve kırtasiye malzemeleri alarak yine öğretmenlerin belirlediği ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.
Daha sonra projenin genişlemesiyle birlikte Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Bursalı bazı iş adamlarının da katkılarıyla kışlık kıyafetler temin edildi. Yine öğretmenlerin tespit ettikleri ve gerçek ihtiyaç sahibi olan çocuklara gönderilen kıyafetler bugün çocuklara teslim edildi. Bir gazetecinin başlattığı ve siyasi isimler ile iş adamlarının da ortak olduğu sosyal projede, Doğu’ya gönderilen mont, bot, ayakkabı ve kışlık kıyafetlerini öğretmenlerinden teslim alan çocukların yüzlerinde tebessüm oluştu.
Aldıkları hediyelerle fotoğraflar çektiren çocuklar, fotoğraflarının yardımseverlere ulaştırılmasını istedi ve adını dahi bilmedikleri yardımseverlere teşekkür etti.

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