İnegöl Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Hafta sonu itibariyle kar yağışının etkisini arttırdığı İnegöl’de, İnegöl Belediyesi tüm ekipleriyle sahaya indi.

Türkiye genelinde uzun süredir beklenen kar, hafta sonu itibariyle şehirleri beyaza bürüdü. Vatandaşların büyük bir sevinçle karşıladığı kar yağışının aynı zamanda olumsuzluklara sebep olmaması adına, İnegöl Belediyesi de daha önceden hazırlıklarını yaptığı tedbirleri uygulamaya geçirdi. Kar yağışıyla beraber karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Ulaşımın aksamaması adına öncelikle kırsal mahallelerin yolları oluşturulan ekiplerle sürekli temizlenmeye başladı.

Şehir merkezinde ise ana arterlerde yapılan küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası yoğunluk rampaların daha fazla olduğu Alanyurt, Akhisar ve Yeniceköy mahallelerine verildi. Buralarda yolların kapanmaması için tuzlama araçları ve kepçeler ile karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bu 6 bölgede ekipler 3 vardiya şeklinde aralıksız olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde özellikle toplu taşıma araçlarının güzergahları ve ana arterlere öncelik verilirken, kırsalda da yine mahallelere ulaşım ve mahallenin ana arterleri temizleniyor.

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