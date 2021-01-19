Kıvanç Lojistik yeni yıla hızlı başladı

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da faaliyet gösteren Kıvanç Lojistik, yeni anlaşmalar ve araç alımlarıyla 2021 yılına hızlı başladı.

Toplam 87 bin metrekarelik kapalı alanlarında, 7/24 çalışma sistemiyle çok sayıda markaya hizmet veren Kıvanç Lojistik; Danone, Adient, Renault, Mars Lojistik, Gefco Lojistik ve City Lojistik gibi global firmalar ile Özhan Marketler Zinciri ve Sırma Maden Suyu gibi firmaları müşteri portföyünde bulunduruyor.

Yeni yılda Vivense ve Martaş ile de çalışmaya başlayan Kıvanç Lojistik, görüşmeleri devam eden yeni sözleşmeler imzalandığında, çok bilinen ulusal bir zincir markete ve global bir gazlı içecek firmasına da hizmet verecek.

Tamamını öz sermayesinden karşıladığı araç filosunu 2021 yılında 60 araca çıkaran Kıvanç Lojistik, tam zamanlı sevkiyatlarıyla ticarete hız kazandırıyor. Sunduğu kapsamlı garantiyle de, ürünlerin sevkiyatında oluşabilecek hasarlara karşı tüm riskleri ortadan kaldırıyor.

Hedef yüzde 30 büyüme

2020 yılında koydukları yüzde 40 büyüme hedefine ulaştıklarını belirten Kıvanç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, 2020 yılında pandemiye rağmen büyüme hedefimizi gerçekleştirdik. Bu sene eticaret depolamasıyla ilgili yeni yatırımlarımız olacak. 2021 yılı büyüme hedefimizi yüzde 30 olarak belirledik” dedi.

En hızlı ve ideal lojistik çözümlerini müşterileriyle buluşturduklarını söyleyen Yılmaz Yüksel, “Aylık 80 bin elleçleme kapasitesine sahibiz. Eş zamanlı depolama ve ikmal hizmeti veriyoruz. Özel depolar kurarak, işletimini de yapıyoruz. Barkod kontrollü süreçler ile müşteri beklentilerini tam olarak karşılamamız bizim tercih edilmemizi sağlıyor” şeklinde konuştu.

“En büyük sorun kalifiye eleman ve yüksek vergi oranları”

Sektörde en büyük sorunu, kalifiye eleman bulma noktasında yaşadıklarını ifade eden Kıvanç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, “Ayrıca tüm hizmet sektöründe olduğu gibi yüksek vergi oranlarından şikâyetçiyiz. Vergi dilimlerinde mutlaka hakkaniyetli bir değişiklik yapılması gerekiyor” dedi.

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