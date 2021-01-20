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Dijital ve güvenli taşımacılıkta yeni dönem Lojistik faaliyetleri son bir yılda 2 katına çıktı

İHA

Dijital ve güvenli taşımacılıkta yeni dönem Lojistik faaliyetleri son bir yılda 2 katına çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle bazı sektörler ayakta kalma çabası verirken, kargo ve lojistik sektörü hızlanmaya ve büyümeye devam ediyor. Bu dönemin ne zaman sona ereceği net bilinmezken, TÜİK verilerine göre ithalat, ihracat, lojistik faaliyetleri ve eticaret talebi dünya genelinde yüzde 159 Türkiye genelinde ise yüzde 64 artış gösterdi. Türk Lojistik firmaları minivan araçlarla Avrupa ülkelerine karayoluyla 72 saat içinde ağır kargoları ulaştırmayı taahhüt ediyor.
Dünya üzerinde köklü bir araştırma şirketi olan Nielsen ise salgın süresince lojistik faaliyetlerinin ithalat, ihracat bazında yaklaşık 2 katına çıktığını bildirerek. tüm bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'nin en yüksek lojistik ilişkileri olan Çin, ABD ve önde gelen AB ülkeleri de bu salgından oldukça etkilenmiş olmasına rağmen TÜİK’in bu verileri önümüzdeki yıllarda daha fazla bir büyümenin olacağını gösteriyor.
"Kargo ve havayolu taşımacılığına yatırım atağı'
‘Salgın Gölgesinde Lojistik, E Ticaret ve Kargo’ üzerine bir değerlendirme yapan İnter Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Uğuztemur, “Eğitimden lojistiğe, bilişimden kargoya yaptığımız yatırımlarımıza ek olarak İnterCo Kargo çatısı altında havayolu taşımacılığına daha fazla yatırım kararı aldık. Covid19 salgını salt sağlıkla ilgili olmaktan ziyade tüketicilerin alışkınlıklarında ciddi değişikliklere sebep oldu. Dijitalleşmeye büyük önem veren pazaryerleri, e ticaret siteleri genel adıyla online satışlar bu süreçte büyüme ivmelerinde büyük hız kazandılar. İnterCo Kargo olarak uluslararası kargo hizmetine bu büyümeye paralel olarak 2021 ilk çeyreğinde 5 milyon liralık yatırım kararı aldık. Aşamalı olarak yapacağımız bu yatırımlarımıza kısa vadeli yatırım programlarımız ile devam edeceğiz. Tüketici alışkanlıklarındaki değişikliklerde bize gelen talepler doğrultusunda tüketicinin online alışverişe olan güveni arttı. Stoklu ve toplu satıştan ziyade anlık ve bireysel satış tercih edildi. Ulusal bir çok marka online pazaryerlerine yatırım kararı aldı. Eticarete olan önem ve yatırım miktarı arttı ve havayolu kargo daha cazip bir seçenek oldu” dedi.
"2021’de en uygun fiyata en kaliteli hizmeti vereceğiz"
2021 yatırımları ve planları hakkında bilgi veren Adem Uğuztemur, “Ülke genelinden 220 ülkeye kargo hizmeti veren İnterCo Kargo olarak; başta İzmir, Ankara, Bursa olmak üzere 10 şehirde bayilik veriyoruz. Sektörde deneyimi olan profesyonel, markamızı temsil edebilecek paydaşlar ile 2021 yılında daha güçlü olmayı planlıyoruz. Hedefimiz tüm şubelerimiz ile birlikte müşterilerimize tüm Türkiye’de en uygun fiyatlar ile en kaliteli hizmeti vermek” dedi.
"72 saatte kargolar teslim"
Yurtdışı ve Avrupa ülkelerine kargo taşımacılığında hava ve karayolu hizmetleri sunduklarına değinen İnter Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Uğuztemur, “Ülkemizin son zamanlarda ihracata olan teşvik programları, kur değişimi, globalleşmenin hızlanması ülkemizdeki birçok üretici için ciddi bir iş alanı yaşatmıştır. Bu büyüme beraberinde kargo ihtiyacı doğurmaktadır. Bu bağlamda ihracatçılarımıza yurtdışı kargo hizmetini havayolu ve karayolu olarak sunuyoruz. Minivan araçlarımızla "ağır gönderiler" diye tanımladığımız havayoluna uygun olmayan kargoları 72 saatte Avrupa’ya karayolu ile teslim ediyoruz” dedi.
"Dijitalleşme çağımızın ihtiyacı"
Kargo ve taşımacılıkta çağın ihtiyacı olan dijitalleşmeye ayak uydurduklarının altını çizen Uğuztemur, “Acente ve müşteri giriş panellerimiz ile müşterilerimize ve partnerlerimize hızlı, kolay ve efektif bir dijital alt yapı hizmeti sunuyoruz. Fiyat hesaplamadan, konşimento oluşturmaya, kurye çağırmadan, istatiksel veri almaya kadar tüm işlemlere tek tıkla ulaşılabiliyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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