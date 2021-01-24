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(Özel) Bursa’da dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti

İHA

(Özel) Bursa’da dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti

Birçok dizi ve tiyatro oyununda sahne alan oyuncu Ercan Yalçıntaş, Bursa’da sahte içkiden hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde ikamet eden birçok dizi ve tiyatro oyununda sahne almış 38 yaşındaki Ercan Yalçıntaş, evinde sahte içkiden hayatını kaybetti. Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (AMATEM) alkol tedavisi gördüğü öğrenilen Yalçıntaş, en son dün öğle saatlerinde alt katında oturan amcası tarafından görüldü. Dün akşam saatlerinden beri ailesinin haber alamadığı Yalçıntaş için annesi eve geldi. İçeri giren anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş’ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, “Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan” gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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