Güney Afrika'dan gelenler karantinaya alınacak

Bursa Valiliği, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelenlerin karantinaya alınacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun teklifleri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Covid19 virüsünün yeni bir varyantının İngiltere’de görülmesi üzerine, bu varyantın ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla ilgi Genelgemiz ile virüsün yeni varyantının görüldüğü İngiltere’den tüm uçuşların (genel havacılık ve/veya tahliye uçuşları da dâhil) durdurulması talimatı verilmiştir.

Konuya ilişkin ortaya çıkan yeni gelişmeler ile virüsün yeni varyantına Brezilya’da ve Güney Afrika’da rastlanmasından ötürü Covid19 virüsünün yeni varyantının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla tüm sınır kapılarımızda (kara, hava, deniz) etkin bir uygulamanın hayata geçirilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 02.01.2021 tarih 3 sayılıve 22.01.2021 tarih 1097 sayılı genelgeleri doğrultusunda;

1 İlgi genelgede İngiltere için getirilen uçuş yasağına bu ülkeden kalkış yaparak ülkemiz üzerinden diğer ülkelere uçacak transit/transfer uçuşları da dahil edilmiştir.

2 Brezilya’dan ve Güney Afrika’dan ülkemize yapılacak tüm uçuşlar (genel havacılık uçuşları, ticari uçuşlar, transit/transfer uçuşları ve/veya tahliye uçuşları dâhil) durdurulmuştur.

3 Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe kontrolleri titizlikle yapılacak ve son 10 gün içerisinde Brezilya’da veya Güney Afrika’da bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi halinde bu kişiler valilikler tarafından belirlenen yerlerde 14 gün boyunca karantina altına alınacaktır.

4 Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde Brezilya’da veya Güney Afrika’da bulunup bulunmadıkları sorulup buna göre işlem tesis edilecektir.

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine; karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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