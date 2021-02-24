Umurbey’de zeytinlikler suya kavuşuyor

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Umurbey’de zeytinlik dışındaki su kaynağı tadil edilerek sulama havuzuna aktarılacak. Böylece bölgenin sulama ihtiyacı çözüme kavuşacak.

Umurbey Köprübaşı mevkiinde zeytinlik alanın dışında kalan su kaynağı, 150 metre yukarısında bulunan havuza bağlanıyor. Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada kaynak, yol kenarında açılacak yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanal ile yukarısında bulunan havuza bağlanacak. Uzun zamandırâatıl durumda bulunan havuz ise kapsamlı tadilattan geçirilecek. Duvarları bir buçuk metre yükseltilecek olan sulama havuzuna 2 adet 2 kilowatlık motor takılacak. Bu motorlar 4 dakikada 1 ton su basabilecek kapasitede olacak. Bölgenin sulama ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlayacak çalışmanın 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Gemlik zeytinin dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytini olduğunu dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, zeytin üreticisine destek maksadıyla çalışmaların devam edeceğini söyledi. Zeytinlikleri sulamayı kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Sertaslan, “Arkadaşlarımız gerekli tadilât ve yenilikleri yaptıktan sonra tonlarca suyun dakikalar içinde toprakla buluşacağı sistemi üreticimizin kullanımına sunacaklar. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak çalışma, Umurbeyli üreticilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak” şeklinde konuştu.

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