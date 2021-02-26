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Avusturyalı firmalar Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor 2022 Türkiye Avusturya Bilimsel Diyalog Yılı olacak

İHA

Avusturyalı firmalar Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor 2022 Türkiye Avusturya Bilimsel Diyalog Yılı olacak

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, siyasî sıkıntıların olduğu bir ortamda bile Türkiye’nin Avusturya ile çok iyi ekonomik ilişkileri olduğunu belirterek, “Bu meseleler aşıldığında ekonomik açıdan çok daha parlak bir geleceğe sahip olacağız” dedi.
BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında ‘Avusturya Pazarı ve Ticaret Fırsatları’ webinarı gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit’in moderatörlüğünde düzenlenen webinara Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeAvusturya İş Konseyi Başkan Yardımcıları Burak Bilge ve Taner Demir ile Viyana Ticaret Müşaviri Ayşe Pelin Yalçın katıldı. Programın açılışında konuşan BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Türkiye ve Avusturya’nın uzun yıllara dayanan köklü ve ortak bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
“İki ülke ticareti artıyor”
Son dönemde yaşanan siyasi anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yükseliş yönündeki direncini koruduğunu kaydeden Bayizit, 2020 yılı itibariyle 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığı bilgisini verdi. Murat Bayizit, Bursa ve Avusturya arasındaki ticaret hacminin ise 180 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “Bursa’dan Avusturya’ya ihracat yapan toplam 353 firmamız var. Türkiye’de bulunan yaklaşık 250 Avusturya sermayeli firmadan 16’sı da şehrimizde faaliyet gösteriyor. Avusturya, istikrarlı ve güvenilir ekonomisinin yanı sıra stratejik coğrafi konumu ile ihracatçılarımız için önemli pazarlardan bir tanesi. İş dünyası olarak Avusturya ile hem siyasi hem de ticari ilişkilerimizin orta ve uzun vadede daha iyiye evrilmesini temenni ediyoruz.” dedi.
“Siyasî diyaloğun gelişmesine önem veriyoruz”
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye ve Avusturya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki ülkenin siyasi ilişkilerinin daha iyi bir konuma gelmesi adına özel çaba sarfettiklerini ifade eden Büyükelçi Ceyhun, bu süreçte siyasi diyaloğa büyük önem verdiklerini vurguladı. Avusturya Ulusal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Avusturya Dostluk Grubu arasındaki ilişkilerin uzun bir aranın ardından yeniden canlandığını belirten Ceyhun, Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un danışmanlarıyla da yakın ilişki içerisinde olduklarını anlattı.
İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin düzelmesinin zaman ve sabır isteyen bir süreç olduğunu belirten Ceyhun, “Avusturya Federal Hükümeti düzeyinde ülkemize karşı bazı önyargılar var. Ancak eyalet hükümetleri düzeyinde bu önyargılar çok az. İki ülke ilişkilerini daha iyi bir noktaya getirmenin arayışındayız. Eyalet hükümetleri, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları ile olumlu adımlar atıyoruz. Türkiye ile ekonomik ilişkilere çok önem veriyorlar. Siyasi alanda ufak adımlarla ama ekonomi söz konusu olduğunda adımlarımızı daha büyük tutarak ilerleyebileceğimiz inancındayım.” dedi.
“Türkiye, Avusturyalı firmaların gözde yatırım ülkesi”
Türkiye ve Avusturya ekonomik ilişkilerinin siyasî ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda şaşırtıcı derecede iyi olduğunu belirten Büyükelçi Ceyhun, Avusturya Federal Hükümeti’nin ülkemize karşı sergilediği olumsuz tutuma rağmen Avusturyalı firmaların uzun yıllardır Türkiye’ye yatırım konusunda yüksek bir motivasyona sahip olduklarını vurguladı. Türkiye’nin Avusturyalı yatırımcıların gözde ülkeleri arasında yer aldığını ve ülkemizin sunduğu koşullardan övgüyle söz ettiklerini belirten Ceyhun, “Siyasi ilişkiler elbette ekonomik ilişkileri etkiliyor. Ancak siyasi sıkıntıların olduğu bir ortamda bile Avusturya ile çok iyi düzeyde ekonomik ilişkilerimiz bulunuyor. Siyasi meseleler azaldığında iki ülke arasındaki ticarette çok daha parlak bir geleceğe sahip olacağımız inancındayım.” diye konuştu.
Türkiye ve Avusturya arasındaki kültürel ilişkilerden övgüyle bahsedilebileceğini kaydeden Ozan Ceyhun, “Kültür söz konusu olduğunda Avusturya oldukça iddialı bir ülke. Kültürel imkanları açısından ilişkilerimizin iyi olması gereken bir ülke. Avusturya bugüne kadar neredeyse her yıl bir veya iki ülke ile kültür yılları organize etmekteydi. Ancak bu konseptten istenilen sonuç alınamadığı için bunun yerine ülkelerle ‘bilimsel diyalog yılları’ başlatma kararı aldılar. Burada görev yapan Büyükelçiler arasında ilk olarak bu konuyu istişare etme şansı yakaladım. Dışişleri Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2022 yılının ‘Türkiye Avusturya Bilimsel Diyalog Yılı’ olması kararlaştırıldı. Bu hem kültürel hem de ekonomik açıdan bize çok önemli fırsat kapıları açacak. Ekonomik alanda doğrudan işbirliği yapma olanaklarına sahip olacağız.” dedi. BTSO’nun Türkiye’deki en aktif kurumlar arasında yer aldığını ve çalışmalarını takdirle izlediğini belirten Büyükelçi Ceyhun, Türkiye Avusturya Bilimsel Diyalog Yılı’na önerileriyle katkı koymalarını beklediklerini sözlerine ekledi.
“Yakından tedarik eğilimi Türkiye için bir fırsat”
Viyana Ticaret Müşaviri Ayşe Pelin Yalçın, Avusturya pazarı ve üretim yapısına ilişkin bilgiler verdi. Avusturya’nın küçük ama ekonomik açıdan önemli bir ülke olduğunu belirten Yalçın, “Avusturya çok dengeli bir ekonomiye sahip. Toplam dış ticaret hacmi 312 milyar euro seviyesinde. 2020 yılında Avusturya’nın dünya ile ticareti yüzde 10 azalsa da Türkiye ile ticaret hacmi sabit kaldı. Tedarik zincirinde yakın ülkelerden yararlanma yönünde bir strateji belirlediler. Bu ülkemiz için de önemli bir fırsat olabilir. Otomotiv, tekstil, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde potansiyel bulunuyor. Avusturya oldukça zengin bir ülke. Kişi başına düşen gelir 45 bin euro seviyesinde. Bu yüzden kaliteye çok önem veriyorlar. Türkiye olarak kaliteli markalara sahip olsak da Avusturya pazarında marka bilinirliğimiz istenilen düzeyde değil. Marka bilinirliğimizi artırarak, pazar payımızı artırabiliriz.” diye konuştu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeAvusturya İş Konseyi Başkan Yardımcıları Burak Bilge ve Taner Demir ise Avusturya ile iş yapmak isteyen iş adamlarına tavsiyelerde bulundu.

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