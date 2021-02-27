Bursa yüz yüze eğitime hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa yüz yüze eğitime hazır

İHA

Bursa yüz yüze eğitime hazır

Daha önce 290 okulda yüz yüze eğitimin başladığı Bursa’da, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlanması planlanan okullarda hazırlıklar tamamlandı.
15 Şubat’ta sınırlı olarak başlayan yüz yüze eğitimin ardından gözler 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak okullara çevrildi. 1 Mart’ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa'da yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda tüm hazırlıklar tamamladığını söyledi. Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıklarının Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu kapsamında titizlikle gerçekleştirildiğini ifade eden Sabahattin Dülger, “Okullarımızda temizlik ve hijyen konusunda gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Hazırlık süreçlerimizde öğrencilerimizin güven içerisinde okullarında olmaları bizim en önemli önceliğimiz olmuştur. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasını öğrenci, veli ve okul olarak birlikte tamamlayacağız” dedi.
20202021 eğitimöğretim yılının ikinci döneminde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar ile seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde yer alan okulların tamamında 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitim başlamıştı. Bursa'da bu kapsamda anaokulu, ilkokul ve ortaokul ile bu okulların bünyesinde yer alan ana sınıfları olmak üzere 290 okulda toplam 19 bin 387 öğrenci bulunuyor. 1 Mart'tan itibaren tüm resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bursa’da yüz yüze eğitime 15 Şubat itibarıyla başlayan öğrenciler de dâhil olmak üzere toplam 496 ilkokulda 202 bin 342 öğrencinin yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor.
Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime 1 Mart’ta başlanacak. Bu kapsamda 528 ortaokulda 42 bin 675 öğrencinin yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda ise tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim ana sınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitim verecek.
Mesleki ve Teknik Eğitimde 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze yapılacak. Teorik olan kazanımlar ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. MTAL, ÇPAL, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanacak.
Diğer okul türlerinin 12. sınıflarda da 1 Mart itibarıyla seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Ders saatleri haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak. Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Lise düzeyinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime başlandı; 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek. Bursa’da Mesleki ve Teknik Eğitim de dahil olmak üzere 437 okulda 35 bin 037 12. sınıf öğrencisi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su içmek düşük riskini önlüyor
YEREL HABERLER Su içmek düşük riskini önlüyor
Bu sokaktan iki kişi yan yana geçemiyor Bursa'nın en dar sokağı
YEREL HABERLER Bu sokaktan iki kişi yan yana geçemiyor Bursa'nın en ...
Bursa'da yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti
YEREL HABERLER Bursa'da yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti
Tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında yangın
İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Bursaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı
Batalla heykelinin açılışı gerçekleşti
YEREL HABERLER Batalla heykelinin açılışı gerçekleşti
Osmangazi yeni parklar ile nefes alıyor Bursa’nın yeşiline Osmangazi katkısı
YEREL HABERLER Osmangazi yeni parklar ile nefes alıyor Bursa’nın ...
Gemlik Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
YEREL HABERLER Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla’nın heykeli açıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla’nın ...
6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve ...
6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve ...
Siyaset Akademisi’nin ilk kursiyerlerine sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Siyaset Akademisi’nin ilk kursiyerlerine ...
Mezarlıkların güvenliği artırılacak
YEREL HABERLER Mezarlıkların güvenliği artırılacak
Kırcaali’den iş birliği teklifi
YEREL HABERLER Kırcaali’den iş birliği teklifi
DASKUT’a âfet eğitimi
YEREL HABERLER DASKUT’a âfet eğitimi
Yılmaz: “Soydaşlarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Soydaşlarımızın yanındayız”
(Özel) Dikkatsiz noter esnafı yaktı Denizli’deki noterin tasdiklediği sahte vekâlet ile başkasına ait olan arsanın satışını yapan dolandırıcı, Bursalı esnafın 450 lirasına mal oldu Parasını dolandırıcıya kaptıran esnaf, belgeleri yeteri kadar incelemeden vekâlet veren noter ile işlemi yapan görevliden şikâyetçi oldu
YEREL HABERLER (Özel) Dikkatsiz noter esnafı yaktı Denizli’deki ...
T2’de gece gündüz çalışma
YEREL HABERLER T2’de gece gündüz çalışma
Osmangazi Meydanı Kırcaali’ye ilham oldu Dündar: “Bulgaristan’daki seçimleri soydaşlarımız için önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Osmangazi Meydanı Kırcaali’ye ilham oldu Dündar: ...
Metruk evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Metruk evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa ...
7 metreden betona çakıldı Bursa’da inşaatın zeminine düşen işçi itfaiye sepetiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER 7 metreden betona çakıldı Bursa’da inşaatın zeminine ...
Hayat Sağlık Grubu 43 yaşında
YEREL HABERLER Hayat Sağlık Grubu 43 yaşında