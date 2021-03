Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Muammer İRTEM-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA´da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının çarpmanın etkisiyle havalanıp takla atarak yere düştüğü anlar yeralıyor.

Olay, cuma günü merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce havalanarak takla atan sonra yere düşen kadın, bir süre sonra da ayağa kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan ve kimliği öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaza anı anbean kaydedildi. Görüntülere; kadının bir kamyonetin arkasından yola çıktığı sırada otomobilin çarptığı ve ardından da takla atarak yere düştüğü anlar yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Abdulselam UĞUR

