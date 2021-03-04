Tomruk yüklü tır ticari aracı biçti: 2 yaralı Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan araç tırın altında kaldı

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Bursa'da kırmızı ışıkta geçmeye çalışan hafif ticari araca tırın çarptığı kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail T. idaresindeki 16 P 8548 plakalı hafif ticari araç, karşı şeride yeşil yanarken kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkat etmeden U dönüşü yapmak istediğin sırada Alanyurt istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 14 DF 406 plakalı tomruk yüklü tır ile çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ve eşi, olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Her iki yaralı da kaza yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle İnegöl Alanyurt yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri bölgede önlemleri alarak Kaza yapan Tır ve hafif ticari araç olay yerinden kaldırıldı.

Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı vatandaşların kazayı meraklı gözlerle izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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