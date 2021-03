Sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilere yakalandı, polis aracına bindirilirken 'oh' çekti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'da gece bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Emre G. (28), 1 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren Emre G.'nin polis aracına bindirilirken, "Oh be" demesi dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde gece yarısı yaşanan olayda, gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan Emre G.'yi durdurmak istedi.

Bekçilerin 'dur' ihtarı üzerine kaçmaya başlayan Emre G., Hamidiye Mahallesi'nde ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeye polis ekipleri de sevk edilirken, Emre G. gece bekçilerinin 1 kilometrelik kovalamacası sonunda yakalandı.

Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen Emre G., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Gözaltına alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulanan şüpheli, emniyete götürülmek için polis aracına bindirildiği sırada "Oh be" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-05 09:11:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.