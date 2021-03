‘Kadın-ım’ sergisine Bursalı sanatçıdan üç eser

Bursalı amatör resim sanatçısı Seven Razgırat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında İstanbul Şişli’deki Galeri Next’te açılan karma resim sergisinde 3 eserle yer aldı. 1 Mart’ta açılışı yapılan serginin 11 Mart’ta kadar kapıları ziyaretçilere açık olacak.

Galeri Next’de, ‘Güneş yükseldiği zaman, herkes için yükselir. İnsanlık eşitlik düşüncesini kalbine ve aklına yerleştirmeden huzur bulamayacaktır. Sanat iyileştirir.’ mottosuyla düzenlenen ‘Kadınım Sergisi’, 1 Mart’a kapılarını ziyaretçilere açtı. 11 Mart’ta kadar açık kalacak sergide 43 kadın sanatçının çeşitli tekniklerle yaptığı eserleri sergileniyor. Sergide amatör olarak resim sanatıyla uğraşan Bursalı iş kadını Z. Seven Razgırat’ın 3 eseri yer alıyor.

Resim sanatının yanı sıra çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde insana dair yazılarıyla okurlarına ulaşan Z. Seven Razgırat, eserlerinin sergide yer almasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. ‘Ruhuma iyi gelen, hayatın her rengini yansıtabildiğim resimlerim hayatımın büyük bölümünü kapsadı’ diyerek resim sanatına olan aşkını dile getiren Razgırat, içinden akıp taşan renkleri tuvallere yansıttığını ifade etti. Bugüne kadar İstanbul’un çeşitli yerlerindeki galerilerde açılan 9 karma resim sergisine katıldığını belirten Z. Seven Razgırat, “Ben bir iş kadınıyım. Ancak insan özneli amatör çalışmalarla duygularımı, iç dünyamı resimlerime yansıtıyorum. Resimle olan bağlarımı kopartmadan yoluma devam edeceğim. Sanatın insanı yücelttiğini ve huzur verdiğini göstermek istiyorum” dedi.

Seven Razgırat kimdir?

1979 İstanbul doğumlu olan Z. Seven Razgırat ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan ve İstanbul’da turizm ve medya sektörlerinde çalışan Razgırat, daha sonra Bursa’ya dönerek kendi işini kurdu. Ortağı olduğu endüstriyel tedarik ve taahhüt işleri alanında faaliyet gösteren firmanın başında bulunan Razgırat, birçok dernekte de yönetici ve üye olarak sosyal yaşama katkı sunmayı ihmal etmiyor. Razgırat evli ve 2 çocuk annesidir.

