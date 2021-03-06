Bursaspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 25. haftasında yarın Boluspor’a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 25. haftasında yarın Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı, İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Emre Malok yönetecek. Malok’un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Şengül yapacak. Dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak.

5 haftalık kazanamama serisini geçen hafta Akhisarspor’u yenerek sonlandıran ve galibiyet serisi yakalamak isteyen Bursaspor’da, Teknik Direktör Mustafa Er cezası sebebiyle kulübede olmayacak. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan ve son 3 haftada 7 puan toplayan Boluspor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Bugüne kadar 55 resmi müsabakada kozlarını paylaşan iki takımdan Bursaspor 20, Boluspor ise 14 galibiyet aldı. 21 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan maçı yeşilbeyazlı takım 42 kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.