BUSKİ’de online abonelik dönemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara hizmetin en iyisini sunabilmek adına dijital ortamlarda sağladığı hizmetlerine şimdi de uzaktan abonelik sistemini ekledi.

Pandemi döneminde vatandaşlara yerinde hizmet etmek açısından edevlet üzerinden yeni açtığı hizmetlerle abonelerine kolay erişim imkânı sunan BUSKİ, internetten ve mobil platformlardan hizmet veren “ebuski ” uygulamasından abonelik, fatura bilgisi ve fatura ödeme gibi çeşitli kolaylıkları aboneleri ile buluşturmuştu. Bunun yanında edevlet üzerinden BUSKİ’ye erişen vatandaşlar; “Abone bilgileri ve fatura bilgileri sorgulama, arıza başvurusu, abonelik sözleşme fesih başvurusu, borç bilgileri sorgulama, yeni abonelik başvurusu (isim değişikliği), arıza ve bakım bilgileri sorgulama gibi çeşitli hizmetlere de kolaylıkla erişebiliyordu.

Online abonelik

Teknolojk altyapısını sürekli iyileştiren BUSKİ, şimdi de vatandaşlara kuruma gelmeden abone olabilme imkanı sunun hizmeti dijital ortama taşıdı. Yeni uygulama ile vatandaşlar artık tüm bu işlemlerin yanında abonelik işlemlerini de şubelere gitmeden www.buski.gov.tr BUSKİ internet adresinden giriş yapıp ''ebuski''modülü üzerinden ıslak imzaya gerek kalmaksızın online olarak yapabilecekler. Aboneler bu sayede işlemlerinin tamamını şubelere gitmeye gerek kalmadan hem daha hızlı, hem daha kolay hem de daha pratik gerçekleştirebilecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün abonelerine her zaman yüksek güvenlikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olduğuna işaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün sunduğu bu yenilikle hizmet çıtasını daha da yükselttiğini ve Buski’nin ilklere imza atmaya devam edeceğini ifade etti.

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