İklim değişikliği eylem planı eğitimi yapıldı

İnegöl Belediyesi, bir süre önce çalışmalarına başladığı İklim Değişikliği Eylem Planını çerçevesinde farklı kurumlardan temsilcinin iştirakiyle eğitim düzenledi.

Son yıllarda dünyada da sıkça dile getirilmeye başlayan İklim Değişikliği Eylem Planı için İnegöl Belediyesi de harekete geçmişti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatlarıyla bir süre önce Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Sıddık Cindoruk’un öncülüğünde başlayan çalışmalara, şehrin bütün dinamikleriyle katılmaları için ocak ayında İklim Değişikliği Eylem Planı tanıtım toplantısı düzenlendi. Bursa ve İnegöl düzeyinde konuyla ilgili tüm paydaşların katıldığı toplantı sonrası, bugün de yine farklı kurumlardan temsilcinin yer aldığı İklim Değişi Eylem Planı eğitimi yapıldı.

Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde yapılan eğitimde belediye başkan yardımcıları Rıdvan Kocaağa ile Fevzi Dülger de hazır bulundu. Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Sıddık Cindoruk’un verdiği eğitimde, iklim değişikliklerine ve İnegöl’de buna karşı neler yapılabileceğine yönelik bilgiler paylaşıldı.

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