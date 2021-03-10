Bursa'da iki otomobilin çarpıştı: 9 yaralı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali sonucu çarpışan iki otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi Yunusemre Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Raif A.'nın idaresindeki otomobil ile Murat C.'nin idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta da bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahaleyi olay yerinde yaparken bazıları ise ambulansla Çekirge ve Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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