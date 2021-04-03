Ünlü santur sanatçısından Yıldırımlılara konser

Yıldırım Belediyesi, 20202021 Kültür Sanat Sezonunda birbirinden ünlü isimleri Yıldırımlılarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Kültür sanat alanında gerçekleştirdiği atılımlarla örnek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, 28 Mart4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 'Kütüphane Haftası' etkinlikleri kapsamında, ünlü Santuri Sedat Anar’ı Yıldırımlı sevenleriyle buluşturdu. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleşen konser, sınırlı sayıda müzikseverlerin katılımı ve Yıldırım Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 13 yıl önce sokak şarkıcılığı ile müzik hayatına başlangıç yapan ünlü Santuri Sedat Anar, kendisine def ile eşlik eden kardeşi Selahattin Anar ile birlikte Yıldırımlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Hakim olduğu geniş enstrüman kartelasıyla İslam, irfan ve edebiyat tarihinin önemli bir ismi olan Niyazi Mısri’nin kaleme aldığı şiirlerini santur ve defin tınılarıyla muhteşem bir şekilde harmanlayan Sedat Anar’ın güçlü ekibinden çıkan ezgiler dinleyenleri büyüledi. Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen solo ve enstrümantal konserinde kendi albümünden bestelerine de yer veren Anar, kendisiyle özdeşleşen ‘Santur’u ile dinleyicileri adeta mest etti.

Öte yandan konseri büyük bir ilgiyle takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, programın sonunda sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim ederken, Sedat Anar da, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.