"Öğretmenler için meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Öğretmenler için meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalı"

İHA

"Öğretmenler için meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalı"

EğitimBirSen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman "Ek gösterge ve öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması için neyi bekliyorsunuz. Öğretmenlere destek olabilecek bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Memnuniyet katsayısını artıracak, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge artışını sağlayacak bir düzenleme bir an önce hazırlanarak hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.
EğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube, 2021 yılı Nisan ayı il divan toplantısını, Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman’nın katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya Şube yönetimi ile ilçe başkanları ve ilçe yönetimleri katıldı. Divan üyeleri toplantıda pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu, güncel konuları istişare ederek kararlar aldı. Muammer Karaman yaptığı konuşmada önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Vesayetin izlerinin tamamen silinmesi konusunda sorumluluk alan bir teşkilatız"
Millî iradenin yanında yer alan, medeniyet ve inanç değerlerine bağlı olan, eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin haklarını kararlılıkla savunan, kimden gelirse gelsin haksızlığın karşısında duran, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için ter akıtan, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için gayret gösteren, vesayetin izlerinin tamamen silinmesi konusunda sorumluluk alan, sorunun değil çözümün parçası olan, verdikleri mücadeleyi kazanımlarla taçlandıran bir teşkilat olarak hak için, emek için, özgürlük için var güçleriyle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini kaydeden Karaman, “Kazanım elde etme, sorun çözme, iyi, güzel ve doğru çalışmalar yapma, mazlum ve mağdura el uzatma, nesiller yetiştirme hedefimizden sapmadan; medeniyet değerlerimiz doğrultusunda bir gelecek inşa etmek idealiyle yol alıyoruz. Çabalarımızın sonuç vermesi için, dün olduğu gibi, emek harcamayı sürdüreceğiz” dedi.
"Sorun odaklı değil çözüm odaklı sendikacılık yapıyoruz"
EğitimBirSen olarak sorun odaklı değil çözüm odaklı sendikacılık yapıyoruz diyen, Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman yaptığı konuşmada; divan üyelerinin sorularını da cevaplandırdı. Meslek kanunundan 3600 ek gösterge konusuna, İlksan seçimlerinin ertelenmesi konusundan Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği yazılara, pandemi sürecinin getirdiği eğitim sorunlarından sendikal çalışmalara, 15 Mayıs mutabakatına girerken yetkiyi daha ileriye taşımanın öneminden önümüzdeki toplu sözleşme sürecine, maaşların değer kaybından vergi dilimine, öğretmen atamadan özür grubu atamalarına, Bursa'ya özel bir konu olan 2016 mağdurlarından sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına, Meslek liselerinin sorunlarından ilçelere özgü yerel sorunları içeren birçok konuda divan üyeleri başkanlarının sorularını cevaplandırdı. “24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde sözü verilen 3600 ek gösterge ve öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması için daha ne kadar zaman geçmesi gerekiyor” diye soran Karaman, “Vaatlerin gereğinin yerine getirilmemesi, hem vaatte bulunanlara hem de beklenti içerisine sokulan kamu görevlilerine zarar vermektedir. Öğretmenlere destek olabilecek bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Memnuniyet katsayısını artıracak, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge artışını sağlayacak bir düzenleme bir an önce hazırlanarak hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı. Şube Başkanı Ramazan Acar da yerelde eğitim çalışanlarının sorunlarına değinerek, salgın sürecinin eğitime etkileri konusunda bilgilendirme yaptı. Şube başkan yardımcıları sorumlu oldukları alanlarda, ilçe başkanları ise ilçeleri hakkında kısa bilgilendirmelerde bulundular. Acar, salgın tedbirlerine bağlı kalarak sendikal çalışmalarını sürdüreceklerini, EğitimBirSen ailesine yeni üyeler kazandırmak için 15 Mayıs’a kadar çaba harcayacaklarını söyleyerek, başta genel başkan yardımcısı Muammer Karaman olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaf, yanan tarihi evin kundaklandığını öne sürdü
YEREL HABERLER Esnaf, yanan tarihi evin kundaklandığını öne sürdü
Bursa’da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu Osmangazi’den 70 ülkeye bilim, kültür ve kardeşlik
YEREL HABERLER Bursa’da yabancı öğrenciler mehter takımı ...
Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada Yağmurlu yolda kontrolden çıkan tır önce motosiklete sonra da traktöre çarptı, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar ...
Yıldırım Belediyesi gençleri üniversiteye hazırlıyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi gençleri üniversiteye hazırlıyor
Bursa'ya çamur yağdı.. Bursa için sarı uyarı, Kuzey Afrika'dan toz taşımı yaşandı
YEREL HABERLER Bursa'ya çamur yağdı.. Bursa için sarı uyarı, Kuzey ...
Lemurların beslenme anlarında ortaya renkli görüntüler çıktı
YEREL HABERLER Lemurların beslenme anlarında ortaya renkli ...
Operasyon geçiren Bursasporlu Cüneyt Köz’den teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Operasyon geçiren Bursasporlu Cüneyt Köz’den teşekkür ...
Bursaspor son dakikaları seviyor
YEREL HABERLER Bursaspor son dakikaları seviyor
Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı
Bursaspor’da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları ...
Saldırıya uğrayan Ulucami'deki sembol ve işaretler Uzmanlar Ulucami'de saldırı sebebi olan işaret ve sembollerin hikayesini anlattı
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan Ulucami'deki sembol ve ...
Bursa’da bir balıkçı elleriyle pelikanları besledi
YEREL HABERLER Bursa’da bir balıkçı elleriyle pelikanları besledi
(Özel) Motosikleti çalan hırsızın pişkinliği pes dedirtti Tuvalet molasında motosikleti çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Motosikleti çalan hırsızın pişkinliği pes ...
‘Umuteli’ ramazan ayında umut oluyor
YEREL HABERLER ‘Umuteli’ ramazan ayında umut oluyor
Bursa’da ıspanak hasadı başladı
YEREL HABERLER Bursa’da ıspanak hasadı başladı
(Özel) Üniversite hastanesinde hemşireydi, şimdi aynı üniversitenin avukatı oldu Şiddet gören arkadaşlarından etkilendi, hemşireyken avukat oldu Hemşirelik yaparken izinlerinden vazgeçerek çalıştı, şimdi avukatlık yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Üniversite hastanesinde hemşireydi, şimdi aynı ...
Mahkeme "zibidi" kelimesini hakaret saydı, Yargıtay "hayır" dedi Mahkeme ‘zibidiyi’ hakaret saydı, Yargıtay, Türk Dil Kurumunu örnek gösterip karşı çıktı Zibidi kelime anlamı olarak; gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan anlamına geldiği için suç sayılmadı Yargıtay, "zibidi" için Avrupa ülkelerini örnek gösterdi
YEREL HABERLER Mahkeme "zibidi" kelimesini hakaret saydı, Yargıtay ...
Bursa trafiğinde dört nala koştu
YEREL HABERLER Bursa trafiğinde dört nala koştu
Sağlık çalışanlarından videolu kalp uyarısı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından videolu kalp uyarısı
Gemlik Sahilini gören şaşkına dönüyor Plankton patlaması denizi beyaza boyadı
YEREL HABERLER Gemlik Sahilini gören şaşkına dönüyor Plankton ...
İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bursa'da antikacı dükkanındaki yangın sırasında büyük kavga Tarihi antikacı dükkanında çıkan yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü Yangın esnasında antika dükkanının sahibi ve oğlu darp edildi Yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
YEREL HABERLER Bursa'da antikacı dükkanındaki yangın sırasında büyük ...
Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere teslim oldu (3)
YEREL HABERLER Yıkılma tehlikesi geçiren tarihi bina, alevlere ...
Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı ifadesi şaşırttı "Hazreti Yakup'un oğluyum emir geldiği için yaptım" Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı, hastaneye yatırıldı
YEREL HABERLER Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı ifadesi ...