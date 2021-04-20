Havalandırma penceresinden girilen iş yerinde 15 bin TL çalındı



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA) BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde havalandırma penceresinden girilen iş yerindeki kasadan 15 bin 400 TL çalındı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi, Züferbey Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerine iş yerine gelen Evren Birdal, havalandırma penceresinin açık olduğunu gördü. Daha sonra kontrol ettiği kasadaki 15 bin 400 TL paranın alındığını fark eden Birdal, polise şikayetçi oldu. Ekipler, hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Havalandırma camının menteşesinin kırılarak camın açıldığını söyleyen Birdal, "Akşam iş yerimi kapatıp gittim. Sabah geldiğimde havalandırma penceresinin açık olduğunu gördüm. Parayı kontrol ettiğimde hırsızlık olayının yaşandığını fark ettim. Çekmecelerde 15 bin TL kağıt para ve 400 TL kadar da bozuk para vardı. Hepsi alınmış. Konuyla ilgili şikayette bulunduk. Olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını bekliyoruz" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2021-04-20 16:27:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.