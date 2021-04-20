Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (5)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız´ı sokak ortasında silahla vurarak, öldüren Mehmet Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-04-20 16:41:55



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