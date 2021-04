Karacabey’e yepyeni sağlık merkezi Başkan Özkan’dan yenilenen aile sağlığı merkezine ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette 4 No’lu Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Daha önceki binanın hem fiziki şartlarının yetersiz oluşu hem de tadilata gerek duyulmasından dolayı Karacabey Belediyesi’nin de katkılarıyla yeni bir binaya taşınan merkez, günümüz şartlarına uygun olarak, modern haliyle hizmete başladı.

Karacabey’de her alanda olduğu gibi sağlık alanında da kente değer katacak iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Daha önceki binanın hem fiziki şartlarının yetersiz oluşu hem de tadilata gerek duyulmasından dolayı Karacabey Belediyesi’nin de katkılarıyla yeni bir binaya taşınan 4 No’lu Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi, günümüz şartlarına uygun olarak, modern haliyle hizmete başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da önceki gün merkezi ziyaret ederken, Dr. Levent Yapıcı ile birlikte merkezle ilgili işleyiş hakkında ve teknik bilgiler aldı.

"Karacabey ortak noktasında tüm kurumlarla diyalog halindeyiz"

Başkan Özkan, Karacabey’de diğer kurumlarla da diyalog halinde çalıştıklarını ve Karacabey ortak noktasında, kente katkı sağlayan her kurumla iş birliği yaptıklarını ifade etti. Özkan “Özellikle bu pandemi döneminde yoğun bir çaba sarf eden sağlık çalışanlarımızın, günümüz şartlarına daha uygun ve modern bir ortamda hizmet sağlaması, bunun yanında vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerini daha pratik bir şekilde ve konforlu şartlarda alması için bizler de katkı sağlayarak, 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezinin binasına destekte bulunduk. Merkez hizmete girdikten sonra da hem sağlık çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Tekrardan hayırlı olsun” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem de desteklerinden dolayı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan, Tavşanlı Mahallesi'nden Karaacahmet Mahallesi’ne geçen yeni merkezde şu an 3 doktor hizmet verirken, 6 doktor kapasiteli muayenehane bulunuyor.

