Limak Enerji işlemlerinizi evinizden çıkmadan yapma imkanı sunuyor

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, tam kapanma tedbirleri uygulamalarında müşterilerinin etkilenmemesi adına çalışmalarını yürütüyor. Şirket, müşteri işlem noktalarından yapılabilen tüm işlemleri online olarak yapabilme imkanı sunuyor.

Limak Enerji’nin müşterileri, online.limakuludag.com.tr adresi üzerinden elektrikle ilgili tüm işlemlerini, 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Müşteriler, işlem merkezine giderek halledebilecekleri abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, borç sorgulama, fatura ödeme, güvence bedeli iadesi ve bilgi güncelleme işlemlerinin tamamını online işlem merkezi ve 444 6 646 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapabiliyor. Elektrik ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek isteyen işitme ve konuşma engelli müşteriler ise 0 555 0 646 646 numaralı işaret dili görüşme hattını kullanarak, tüm işlemleri için hizmet alabiliyor.

Şirket, müşterilerin enerji konusunda sorun yaşamamaları adına online işlem ve çağrı merkezi, eDevlet ve işaret dili görüşme hattı ile müşterilerine kesintisiz hizmet veriyor. Fiziksel kanallara ihtiyaç duyulması halinde ise şirketin yetkili işlem merkezleri 10.00 16.00 saatleri arasında hizmet sunmaya devam edecek. Müşteriler, kendilerine en yakın yetkili işlem merkezini www.limakuludag.com.tr üzerinden görüntüleyebilecekler.

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