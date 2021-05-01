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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarına devrildi. Kazada yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30'da Orhangazi ilçesi, Fındıklı yolu mevkiinde meydana geldi. Fadıl Dinsever (64) yönetimindeki 77 BB 440 plakalı TIR, kale yolu yönünden Fındıklı yönüne doğru giderken kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Devrilen TIR´ın sürücüsü Fadıl Dinsever çevreden yetişen başka sürücüler tarafından araç içinden çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-05-01 18:48:26



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