Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 34. haftasında sahasında konuk edeceği Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
TFF 1. Lig’in 34. haftasında sahasında Keçiörengücüile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.